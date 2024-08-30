Организация незаконного пересечения границы: какое наказание грозит "бизнесменам"

Как могут наказать организаторов незаконного пересечения границы

По словам эксперта, ответственность лиц, которые организовывают и способствуют незаконному пересечению границы, четко установлена статьей 332 Уголовного кодекса Украины (УКУ).

"Следовательно, незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, руководство такими действиями или содействие их совершению советами, указаниями, предоставлением средств или устранением препятствий карается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет", - рассказала адвокат.

Она уточнила, что отдельно предусмотрена ответственность за те же действия:

совершенные способом, опасным для жизни или здоровья лица, незаконно переправляемого через государственную границу Украины

совершенные в отношении нескольких человек

совершенные повторно

совершенные по предварительному сговору группой лиц

совершенные должностным лицом - с использованием служебного положения

За это граждан могут лишить свободы на срок от 5 до 7 лет.

"Что касается совершения вышеуказанных действий организованной группой или по корыстным мотивам, то в таком случае грозит лишение свободы сроком от 7 до 9 лет", - добавила Ганина.

Что грозит украинцам, решившим незаконно выехать из страны

В зависимости от обстоятельств и способа попытки незаконно пересечь границу, для украинцев может наступить:

или административная ответственность

или уголовная ответственность

"В то время как для лиц, организовывающих и способствующих незаконному пересечению границы, наступит исключительно уголовная ответственность", - уточнила эксперт.

Она отметила, что в целом человеку, признанному виновным в незаконном пересечении границы (или попытке это сделать), может грозить ответственность в виде:

или штрафа

или пробационного надзора

или ограничения свободы

или лишения свободы

При этом размер штрафа или другие наказания будут зависеть от обстоятельств события и санкций той или иной статьи Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) или Уголовного кодекса.

Так, согласно статье 204-1 КУоАП, незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины влечет за собой:

или наложение штрафа от 200 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан

или административный арест сроком до 15 суток (с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения)

"Таким образом, административная ответственность за незаконное пересечение границы предусматривает штраф от 3400 грн до 8500 грн или административный арест сроком до 15 суток", - объяснила Ганина.

Кроме того, частью 2 этой статьи КУоАП предусмотрена ответственность за те же действия, совершенные группой лиц или лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию (за вышеупомянутые нарушения).

"В таком случае сумма штрафа варьируется от 8500 грн до 13600 грн, или - административный арест сроком от 10 до 15 суток, с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения", - рассказала адвокат.

По ее словам, в таком случае в отношении правонарушителя составляется протокол, который передается в суд - для рассмотрения и вынесения решения по делу.

"Следует заметить, что обычно составлением протокола о совершении административного правонарушения все не заканчивается. Если мы говорим о попытке незаконно пересечь границу военнообязанным, которым нарушены правила военного учета или законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации (например, отсутствует военно-учетный документ, не заменено приписное удостоверение на военный билет и т.п.), то чаще всего в отношении такого лица осуществляется административное задержание - с последующим доставлением в ближайший территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) для выяснения всех обстоятельств", - подчеркнула юрист.

Она рассказала также, что УКУ (в отличие от КУоАП) не содержит статьи, которая непосредственно предусматривала бы ответственность за незаконное пересечение государственной границы (путем покидания территории Украины).

Однако уголовная ответственность может наступить за совершенные преступления, связанные с незаконным пересечением границы.

"Так, например, в случае предложения, обещания или предоставления неправомерной выгоды должностному лицу во время незаконного пересечения границы - действия будут квалифицироваться по статье 369 УКУ", - уточнила эксперт.

Если же для пересечения границы был использован заведомо подложный документ (например, заключение ВЛК) - часть 4 статьи 358 УКУ предусматривает ответственность в виде штрафа до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, или пробационного надзора на срок до 2 лет, или ограничения свободы на тот же срок.

Адвокат добавила, что наиболее актуальной сегодня статьей УКУ - согласно которой привлекают к уголовной ответственности военнообязанных лиц - является статья 336 "Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период".

"Указанное преступление карается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет. В случае незаконного пересечения лицом, подлежащим мобилизации, действия могут инкриминировать именно по этой статье Уголовного кодекса Украины", - подытожила Ганина.