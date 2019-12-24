Організатори збільшили призовий фонд Australian Open-2020

Організатори першого в сезоні турніру серії Великого шолома Australian Open оголосили про збільшення призового фонду змагань 2020 року. Про це повідомляє пресслужба турніру

Загальна сума призових виплат складе рекордний 71 млн доларів, що на 13,6% більше, ніж у 2019 році. Збільшення розміру призових найбільше торкнулося ранні етапи змагань, що заключні раунди. Тенісисти, які програли в першому колі кваліфікації, отримають на третину більше, а тим, хто програв в першому раунді основної сітки, виплатять більше на 20%.

У заявку основної сітки Відкритого чемпіонату Австралії потрапили п'ять українок - Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Леся Цуренко та Катерина Козлова, а також Катерина Бондаренко, яка скористалася захищеним рейтингом. На турнірі також планує виступити експерша ракетка України Олександр Долгополов.

Australian Open пройде на хардових кортах в Мельбурні з 20 січня по 2 лютого 2020 року. Чинними переможцями турніру є серб Новак Джокович і представниця Японії Наомі Осака.