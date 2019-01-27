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Джокович став єдиним семиразовим чемпіоном Australian Open

Новини » Спорт    27.01.2019 - 13:00
Джокович став єдиним семиразовим чемпіоном Australian Open
Фото: Надаль - Джокович (twitter.com/AustralianOpen)

Вперше з 2016 року в фіналі турніру Grand Slam грали перший і другий номери рейтингу

Перша ракетка світу серб Новак Джокович у трьох сетах обіграв іспанця Рафаеля Надаля з рахунком 6: 3, 6: 2, 6: 3. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт змагань.

Таким чином, Джокович став єдиним в історії семиразовим чемпіоном Відкритого чемпіонату Австралії. Крім того, після перемоги в Мельбурні Новак з 15 трофеями вийшов на чисте третє місце за кількістю виграних турнірів «Великого шолома» в чоловічому одиночному розряді.

У 2018 року переможцем Відкритого чемпіонату Австралії став швейцарець Роджер Федерер, який у фіналі виявився сильнішим хорвата Марина Чиліча.

Нагадаємо, напередодні японська тенісистка Наомі Осака в боротьбі за титул переможниці Australian Open-2019 переграла чешку Петру Квітову. Крім головного трофея змагань, на кону стояло звання першої ракетки світу.

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