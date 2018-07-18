Призовий фонд US Open досягне рекордної суми

Порівнюючи з 2013 роком, сума призових зросла на 57%

Призовий фонд Відкритого чемпіонату США (US Open) складе рекордні 53 млн доларів. Про це повідомляє прес-служба турніру.

У порівнянні з 2013 роком призовий фонд виріс на 57%. З 1973 року чоловіки і жінки отримують на US Open рівні призові.

Переможці змагань в чоловічому і жіночому одиночному розрядах отримають рекордні для турніру 3,8 млн доларів, фіналісти - по 1,85 млн, півфіналісти - по 925 тисяч.

Переможці в парному розряді отримають 700 тисяч доларів. Це також є рекордом.

Призовий фонд кваліфікаційного турніру вперше складе більше 3 млн доларів.

Четвертий і заключний турнір серії Великого шолома в 2018 році пройде з 27 серпня по 9 вересня.