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Осака виграла Australian Open і звання першої ракетки світу

Новини » Спорт    26.01.2019 - 13:14
Осака виграла Australian Open і звання першої ракетки світу
Фото: Наомі Осака (twitter.com/AustralianOpen)

У фіналі турніру вона виявилась сильнішою за чешку Петру Квітову

Японська теннісітка Наомі Осака в боротьбі за титул переможниці Відкритого чемпіонату Австралії (Australian Open-2019) переграла чешку Петру Квітову. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт змагань.

Матч, який відбувся на головному корті Мельбурна, завершився з рахунком 7:6 (7:2), 5:7, 6:4. Тривалість гри склала 2 години 30 хвилин. Тенісистки провели дебютну зустріч. Для обох це також був перший фінал на Australian Open.

Осака виграла другий турнір Grand Slam поспіль після перемоги на US Open-2018.

Зазначимо, крім головного трофея змагань, на кону стояло звання першої ракетки світу, яке в найближчий понеділок втратить Сімона Халеп з Румунії. Фіналістка підніметься на друге місце в рейтингу WTA. 

У 2018 року на турнірі була аналогічна ситуація: суперниці боролися за дебютний, а також перший титул в Австралії, і лідерство в рейтингу за підсумками турніру. Переможницею стала датчанка Кароліна Возняцкі, яка у фіналі виявилася сильнішою Халеп.

Нагадаємо, у фіналі чоловічого одиночного розряду Australian Open-2019 зійдуться перша і друга ракетки світу - Новак Джокович проти Рафаеля Надаля. Матч відбудеться 27 січня.

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