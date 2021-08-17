Знесення декорацій на Алеї Небесної Сотні: поліція з'ясовує обставини інциденту

Столична поліція з'ясовує обставини інциденту зі знесенням у центрі Києва декорацій до Дня Незалежності. За підсумками перевірки буде дана правова кваліфікація події.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Києва .

Правоохоронці зазначили, що вдень 17 серпня в центрі Києва на Алеї Героїв Небесної Сотні відбувався монтаж інсталяції для святкових заходів з нагоди 30-річчя Незалежності України. Між робітниками і групою громадян сталася сварка через питання законності встановлення конструкції. Останні спробували її демонтувати.

"В результаті між ними і правоохоронцями виникла бійка", - уточнили в столичній поліції, додавши, що інформація про постраждалих з обох сторін конфлікту уточнюється.

Поліція також перевірить наявність дозвільних документів на встановлення декорації. За фактом перевірки події буде дана правова кваліфікація.