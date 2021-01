Новий сезон Формули-1 стартуватиме на тиждень пізніше

Організатори чемпіонату Формули-1 внесли серйозні зміни в календар турніру на 2021 рік. Новий сезон стартує на тиждень пізніше і почнеться з другого етапу – Гран-прі Бахрейну.

Про це повідомляє пресслужба "королівських перегонів".

Гран-прі Австралії, з якого традиційно починався новий чемпіонат, на цей раз було вирішено перенести на кінець листопада через пандемію коронавірусу та карантинні обмеження. Крім того, під питанням поки проведення третього етапу в Китаї.

У 2021 році в календар повертається етап в Імолі – він в новому сезоні пройде другим за рахунком. На тиждень були зсунуті дати проведення перегонів у Бразилії, Саудівської Аравії і Абу-Дабі.

2021 CALENDAR UPDATE



Season starts in Bahrain 26-28 Mar

Australia moves to 19-21 Nov

Imola returns 16-18 Apr; China discussions ongoing



Dates of Brazil, Saudi Arabia and Abu Dhabi races all change#F1 pic.twitter.com/4QoP0gKKsA