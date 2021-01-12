Новий сезон Формули-1 стартуватиме на тиждень пізніше

Фото: Гран-прі Бахрейну 2020 (formula1.com)

Організатори чемпіонату Формули-1 внесли серйозні зміни в календар турніру на 2021 рік. Новий сезон стартує на тиждень пізніше і почнеться з другого етапу – Гран-прі Бахрейну.

Про це повідомляє пресслужба "королівських перегонів".

Гран-прі Австралії, з якого традиційно починався новий чемпіонат, на цей раз було вирішено перенести на кінець листопада через пандемію коронавірусу та карантинні обмеження. Крім того, під питанням поки проведення третього етапу в Китаї.

У 2021 році в календар повертається етап в Імолі – він в новому сезоні пройде другим за рахунком. На тиждень були зсунуті дати проведення перегонів у Бразилії, Саудівської Аравії і Абу-Дабі.

2021 CALENDAR UPDATE



Season starts in Bahrain 26-28 Mar

Australia moves to 19-21 Nov

Imola returns 16-18 Apr; China discussions ongoing



Dates of Brazil, Saudi Arabia and Abu Dhabi races all change#F1 pic.twitter.com/4QoP0gKKsA — Formula 1 (@F1) January 12, 2021

Поки календар нинішнього сезону передбачає рекордну кількість етапів - 23.

Гран-прі Бахрейну – 28 березень Гран-прі Емілії-Романьї/Сан-Марино (Імола) – 18 квітень Буде оголошено пізніше – 2 травня Гран-прі Іспанії – 9 травня Гран-прі Монако – 23 травня Гран-прі Азербайджану – 6 червня Гран-прі Канади – 13 червень Гран-прі Франції – 27 червень Гран-прі Австрії – 4 липня Гран-прі Велико. Британії – 18 липень Гран-прі Угорщини – 1 серпня Гран-прі Бельгії – 29 серпня Гран-прі Нідерландів – 5 вересня Гран-прі Італії – 12 сентября Гран-прі Росії – 26 вересень Гран-прі Сінгапуру – 3 жовтня Гран-прі Японії – 10 жовтень Гран-прі США – 24 жовтень Гран-прі Мехіко (Мексика) – 31 жовтень Гран-прі Сан-Паулу (Бразилія) – 7 листопада Гран-прі Австралії – 21 листопада Гран-прі Саудівської Аравії – 5 грудня Гран-прі Абу-Дабі – 12 січень

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