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Новий сезон Формули-1 стартуватиме на тиждень пізніше

Бахрейн, Вівторок 12 січня 2021 13:33
Новий сезон Формули-1 стартуватиме на тиждень пізніше
Фото: Гран-прі Бахрейну 2020 (formula1.com)
Автор: Вера Олейник

Організатори чемпіонату Формули-1 внесли серйозні зміни в календар турніру на 2021 рік. Новий сезон стартує на тиждень пізніше і почнеться з другого етапу – Гран-прі Бахрейну.

Про це повідомляє пресслужба "королівських перегонів".

Гран-прі Австралії, з якого традиційно починався новий чемпіонат, на цей раз було вирішено перенести на кінець листопада через пандемію коронавірусу та карантинні обмеження. Крім того, під питанням поки проведення третього етапу в Китаї.

У 2021 році в календар повертається етап в Імолі – він в новому сезоні пройде другим за рахунком. На тиждень були зсунуті дати проведення перегонів у Бразилії, Саудівської Аравії і Абу-Дабі.

Поки календар нинішнього сезону передбачає рекордну кількість етапів - 23.

  1. Гран-прі Бахрейну – 28 березень
  2. Гран-прі Емілії-Романьї/Сан-Марино (Імола) – 18 квітень
  3. Буде оголошено пізніше – 2 травня
  4. Гран-прі Іспанії – 9 травня
  5. Гран-прі Монако – 23 травня
  6. Гран-прі Азербайджану – 6 червня
  7. Гран-прі Канади – 13 червень
  8. Гран-прі Франції – 27 червень
  9. Гран-прі Австрії – 4 липня
  10. Гран-прі Велико. Британії – 18 липень
  11. Гран-прі Угорщини – 1 серпня
  12. Гран-прі Бельгії – 29 серпня
  13. Гран-прі Нідерландів – 5 вересня
  14. Гран-прі Італії – 12 сентября
  15. Гран-прі Росії – 26 вересень
  16. Гран-прі Сінгапуру – 3 жовтня
  17. Гран-прі Японії – 10 жовтень
  18. Гран-прі США – 24 жовтень
  19. Гран-прі Мехіко (Мексика) – 31 жовтень
  20. Гран-прі Сан-Паулу (Бразилія) – 7 листопада
  21. Гран-прі Австралії – 21 листопада
  22. Гран-прі Саудівської Аравії – 5 грудня
  23. Гран-прі Абу-Дабі – 12 січень

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