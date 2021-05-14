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Організатори Формули-1 скасували Гран-прі в Туреччині

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Лондон, П'ятниця 14 травня 2021 16:59
Організатори Формули-1 скасували Гран-прі в Туреччині Фото: гонки Формули - 1 (twitter.com/F1)
Автор: РБК-Україна

Етап чемпіонату світу з автогонок в класі машин Формула-1 у Стамбулі скасований. Гран-прі Туреччини був запланований на 11-13 червня. У зв'язку з цим перегони у Франції пройдуть на тиждень раніше - 18-20 червня, а в Австрії відбудуться два етапи поспіль.

Про це повідомила прес-служба Формули-1 в оновленому календарі перегонів на 2021 рік.

У зв'язку зі скасуванням турецького Гран-прі було прийнято рішення провести перегони у Франції на тиждень раніше - 18-20 червня, а в Австрії відбудуться два етапи поспіль - 25-27 червня в Штирії і 2-4 липня - Гран-прі Австрії. Організатори відзначили, що всі квитки французького етапу дійсні на більш ранню дату.

"Ми всі з нетерпінням чекали участі в перегонах в Туреччині, але діючі обмеження на поїздки означають, що ми не зможемо приїхати туди (в Туреччині - ред.) в червні", - сказав виконавчий директор Формули-1 Стефано Доменікалі.

Він подякував турецькій владі за зроблені ними зусилля. Також він висловив подяку промоутерам з Франції та Австрії за їх швидкість і гнучкість в реалізації рішення про перенесення перегонів. Доменікалі підкреслив, що в сезоні 2021 року як і раніше заплановано 23 заїзду.

У заяві уточнюється, що промоутер в Туреччині попросив, щоб Формула-1 розглянула потенційну можливість перенесення перегонів в Стамбулі на більш пізній час сезону, якщо це можливо, разом з Китаєм, який зробив такий же запит на початку цього року.

Нагадаємо, напередодні УЄФА офіційно переніс фінал Ліги чемпіонів між "Челсі" і "Манчестер Сіті" в Порту. Рішення пов'язане з тим, що уряд Британії включив Туреччину в "червоний" список туристичних напрямків через ситуацію з COVID-19. Таким чином, перенесенням матчу в Порту УЄФА забезпечив присутність англійських уболівальників на матчі.

До цього РБК-Україна писало, що з 2024 року формат Ліги чемпіонів буде змінено, а також розбиралося з нововведеннями.

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