Організатори "Євробачення" відреагували на обстріл Ізраїля

Після ракетного обстрілу Ізраїлю організатори "Євробачення" заявили, що публічно поінформовані про загрозу ракет, однак поки немає рішення про скасування проведення конкурсу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.



Прес-секретар ізраїльської корпорації телерадіомовлення KAN, виступає безпосереднім організатором конкурсу в Тель-Авіві, заявила, що громадський мовник не має конкретного плану для роботи з ракетами під час Євробачення. Також вона зазначила, що "зараз все тихо".

У той же час офіційні представники Європейської мовної спілки (EBU) повідомили, що вони стежать за ситуацією в Ізраїлі.

"Охорона і безпека завжди мають першорядне значення для EBU. Ми продовжуємо працювати разом з KAN та відповідними ізраїльською владою для забезпечення добробуту всіх, хто готується до Євробачення в травні і бере участь в ньому. Ми будемо продовжувати уважно стежити за поточною ситуацією в Ізраїлі", - заявили в EBU.

Видання зазначає, що у разі повномасштабної війни перенести змагання на нове місце було б практично неможливо в останню хвилину. З моменту прем'єри 63 роки тому в 1956 році "Євробачення" не пропускало жодного року.

Також зазначається, що туристи і учасники конкурсу приїдуть в Ізраїль у травні. Однак у момент атаки 25 березня в Ізраїлі перебували кілька майбутніх учасників "Євробачення" прибулих в країну, щоб записати традиційні привітальні ролики.

Нагадаємо, 25 березня ізраїльський безпілотник завдав удари з двох спостережних постів радикального палестинського руху ХАМАС у секторі Газа. Удари були нанесені у відповідь на заворушення на кордоні палестинського приморського анклаву.

РБК-Україна писало, що Україна не буде брати участь у Євробаченні-2019. Національна громадська телерадіокомпанія України відмовилася від участі в міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2019.