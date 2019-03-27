Организаторы "Евровидения" отреагировали на обстрел Израиля

После ракетного обстрела Израиля организаторы "Евровидения" заявили, что публично информированы об угрозе ракет, однако пока нет решения об отмене проведения конкурса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.



Пресс-секретарь израильской корпорации телерадиовещания KAN, выступающей непосредственным организатором конкурса в Тель-Авиве, заявила, что общественный вещатель не имеет конкретного плана для работы с ракетами во время Евровидения. Также она отметила, что "сейчас все тихо".

В то же время официальные представители Европейского вещательного союза (EBU) сообщили, что они следят за ситуацией в Израиле.

"Охрана и безопасность всегда имеют первостепенное значение для EBU. Мы продолжаем работать вместе с KAN и соответствующими израильскими властями для обеспечения благополучия всех, кто готовится к Евровидению в мае и участвует в нем. Мы будем продолжать внимательно следить за текущей ситуацией в Израиле", - заявили в EBU.

Издание отмечает, что в случае полномасштабной войны перенести соревнование на новое место было бы практически невозможно в последнюю минуту. С момента премьеры 63 года назад в 1956 году "Евровидение" не пропускало ни одного года.

Также отмечается, что туристы и участники конкурса приедут в Израиль в мае. Однако в момент атаки 25 марта в Израиле находились несколько будущих участников "Евровидения" прибывших в страну, чтобы записать традиционные приветственные ролики.

Напомним, 25 марта израильский беспилотник нанес удары по двум наблюдательным постам радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Удары были нанесены в ответ на беспорядки на границе палестинского приморского анклава.

РБК-Украина писало, что Украина не будет участвовать в Евровидении-2019. Национальная общественная телерадиокомпания Украины отказалась от участия в международном песенном конкурсе Евровидение-2019.