В банду, которая затевала госпереворот в Германии, вербовали через ясновидящих, - СМИ
При обысках у обвиняемых в подготовке государственного переворота в Германии изъяли винтовки, пистолеты, мечи, ножи, электрошокеры, приборы ночного видения и полицейское табельное оружие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
Кроме того, правоохранители изъяли более 130 тысяч евро наличными, а также значительное количество золота и серебра.
По сообщениям, группа была разделена на гражданскую часть, которая имеет внутреннее название "Совет", и воинскую часть - "теневое правительство", которое между собой называли "Новая немецкая армия". Очаги сети были также сформированы в Баден-Вюртемберг, Саксонии и Тюрингии.
В состав "Новой немецкой армии" вошли несколько бывших и по меньшей мере один действующий военнослужащий Бундесвера.
Среди членов сети – представители разных профессий. Также в сеть входили двое якобы ясновидящих, которые должны были проверять потенциальных соратников на "благонадежность".
Ранее мы писали, что В Германии проводят масштабную спецоперацию против экстремистов, которые хотели свергнуть власть. Правоохранители задержали более 20 человек, среди них россиянка.
К экстремистской группировке принадлежали бывшие и действующие политики, судьи и другие чиновники. Также правоохранители устанавливают, имеют ли участники организации связи с Россией.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.