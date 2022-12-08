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В банду, которая затевала госпереворот в Германии, вербовали через ясновидящих, - СМИ

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Берлин, Четверг 08 декабря 2022 21:15
В банду, которая затевала госпереворот в Германии, вербовали через ясновидящих, - СМИ Фото: в банду, которая затевала госпереворот в Германии, вербовали через ясновидящих (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

При обысках у обвиняемых в подготовке государственного переворота в Германии изъяли винтовки, пистолеты, мечи, ножи, электрошокеры, приборы ночного видения и полицейское табельное оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Кроме того, правоохранители изъяли более 130 тысяч евро наличными, а также значительное количество золота и серебра.

По сообщениям, группа была разделена на гражданскую часть, которая имеет внутреннее название "Совет", и воинскую часть - "теневое правительство", которое между собой называли "Новая немецкая армия". Очаги сети были также сформированы в Баден-Вюртемберг, Саксонии и Тюрингии.

В состав "Новой немецкой армии" вошли несколько бывших и по меньшей мере один действующий военнослужащий Бундесвера.

Среди членов сети – представители разных профессий. Также в сеть входили двое якобы ясновидящих, которые должны были проверять потенциальных соратников на "благонадежность".

Ранее мы писали, что В Германии проводят масштабную спецоперацию против экстремистов, которые хотели свергнуть власть. Правоохранители задержали более 20 человек, среди них россиянка.

К экстремистской группировке принадлежали бывшие и действующие политики, судьи и другие чиновники. Также правоохранители устанавливают, имеют ли участники организации связи с Россией.

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