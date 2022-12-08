В банду, которая затевала госпереворот в Германии, вербовали через ясновидящих, - СМИ

При обысках у обвиняемых в подготовке государственного переворота в Германии изъяли винтовки, пистолеты, мечи, ножи, электрошокеры, приборы ночного видения и полицейское табельное оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

Кроме того, правоохранители изъяли более 130 тысяч евро наличными, а также значительное количество золота и серебра.

По сообщениям, группа была разделена на гражданскую часть, которая имеет внутреннее название "Совет", и воинскую часть - "теневое правительство", которое между собой называли "Новая немецкая армия". Очаги сети были также сформированы в Баден-Вюртемберг, Саксонии и Тюрингии.

В состав "Новой немецкой армии" вошли несколько бывших и по меньшей мере один действующий военнослужащий Бундесвера.

Среди членов сети – представители разных профессий. Также в сеть входили двое якобы ясновидящих, которые должны были проверять потенциальных соратников на "благонадежность".