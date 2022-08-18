ua ru
Чт, 18 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Привів російську техніку під Київ. СБУ затримала ворожого агента

Новость на русском →
Сум, Четвер 18 серпня 2022 12:49
Привів російську техніку під Київ. СБУ затримала ворожого агента Фото: СБУ затримала ворожого агента (ssu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Служба безпеки України затримала агента Росії, який у перші дні повномасштабного вторгнення супроводив ворожі війська до околиць Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Контррозвідка Служби безпеки України знешкодила ворожого агента, який в перші дні повномасштабного вторгнення Росії "провів" з Сумської в Київську область 128 одиниць техніки окупантів", - йдеться в повідомленні.

За інформацією правоохоронців, зрадником виявився житель Сумської області, завербований спецслужбами Росії.

Там зазначили, що зрадник з перших днів окупації регіону активно співпрацював з ворогом, запропонувавши стати провідником і показати безпечні шляхи до Києва.

"Після звільнення Сумської області агент продовжив співпрацювати з ФСБ РФ і виконувати завдання своїх кураторів. Він збирав дані про місцезнаходження, кількість і озброєння Сил оборони в регіоні", - розповіли в СБУ.

Затриманому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше СБУ завершила розслідування щодо колишнього співробітника, який у 2014 році очолив "внутрішні війська "ДНР". Зрадника оголосили в розшук.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумская область предательство Війна в Україні
NEWS
Зустріч Зеленського з Гутеррешем і Ердоганом: що відомо
Зустріч Зеленського з Гутеррешем і Ердоганом: що відомо
DAILY
Віктор Ляшко: Робота медиків в окупації не буде вважатися колабораціонізмом
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Віктор Ляшко: Робота медиків в окупації не буде вважатися колабораціонізмом