Привів російську техніку під Київ. СБУ затримала ворожого агента

Служба безпеки України затримала агента Росії, який у перші дні повномасштабного вторгнення супроводив ворожі війська до околиць Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Контррозвідка Служби безпеки України знешкодила ворожого агента, який в перші дні повномасштабного вторгнення Росії "провів" з Сумської в Київську область 128 одиниць техніки окупантів", - йдеться в повідомленні.

За інформацією правоохоронців, зрадником виявився житель Сумської області, завербований спецслужбами Росії.

Там зазначили, що зрадник з перших днів окупації регіону активно співпрацював з ворогом, запропонувавши стати провідником і показати безпечні шляхи до Києва.

"Після звільнення Сумської області агент продовжив співпрацювати з ФСБ РФ і виконувати завдання своїх кураторів. Він збирав дані про місцезнаходження, кількість і озброєння Сил оборони в регіоні", - розповіли в СБУ.

Затриманому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.