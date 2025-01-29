Аренда квартир в Киеве и Берлине: как цены на жилье отличаются в двух столицах

Сколько стоит аренда квартир в Киеве

Киев вместе со Львовом и Ужгородом входит в тройку городов Украины с самой дорогой арендой недвижимости. За последние полгода цены на аренду в столице поднялись на 7%.

Стоимость жилья зависит от его площади, состояния ремонта, а также местоположения. Самые дорогие квартиры в Печерском районе - однокомнатные в среднем стоят 36 тысяч гривен. Самые дешевые - в Деснянском районе. Там такое жилье сдают за 9 тысяч гривен.

Какая стоимость квартир в Киеве:

однокомнатная квартира - 9-15 тысяч гривен (в окрестностях города) и 17-36 тысяч (в центре);

двухкомнатная квартира - от 12 до 22 тысяч гривен (в окрестностях города) и от 24 до 42 тысяч (в центре);

трехкомнатная квартира - от 13 500 до 33 тысяч гривен (в окрестностях города) и от 40 до 72 тысяч гривен (в центре).

При аренде жилья в Киеве приходится платить преимущественно сразу за первый и последний месяц, а также оплачивать 50% стоимости квартиры за услуги риелтора.

В среднем киевляне тратят на коммунальные услуги 4 257 гривен в месяц за жилье на 85 "квадратов".

Стоимость аренды жилья в Киеве (скриншот сайта ЛУН)

Какие цены на аренду жилья в Берлине

Арендная плата в Берлине в среднем на 135,6% выше, чем в Киеве. Также очень отличаются условия аренды. В подавляющем большинстве квартиры сдают пустыми, обставлены только кухни. Арендаторам нужно самостоятельно покупать мебель, а при выезде, ее забирать с собой.

Обычно при аренде заключают договор и оставляют задаток за три месяца. В договоре фиксируют сумму оплаты и в течение определенного периода владелец не имеет права ее повышать.

Стоит отметить, что в последние годы рынок жилья в Берлине стал менее доступным для жителей из-за высокого спроса и ограниченного количества квартир.

Стоимость аренды в Берлине:

однокомнатная квартира - в окрестностях города от 600 до 1 200 евро в месяц (34-52 тысячи гривен) и в центре от 1 200 до 1 500 евро (52-65 тысяч гривен);

двухкомнатная квартира - в окрестностях города 1 000 до 1 500 евро (43-65 тысяч гривен) и от 1 500 до 2 500 евро (65-87 тысяч гривен);

- в окрестностях города 1 000 до 1 500 евро (43-65 тысяч гривен) и от 1 500 до 2 500 евро (65-87 тысяч гривен); трехкомнатная квартира - в окрестностях города от 1200 до 2000 евро (52-87 тысяч гривен) и 1700-3000 евро в центре (74-130 тысяч гривен).

Стоимость жилья в Берлине (скриншот)

Добавим также, что в Берлине бывает "холодная" и "горячая" аренда. "Холодная" - не включает коммунальные услуги, их арендатор оплачивает отдельно. А "горячая" - покрывает все расходы, как и за месячную оплату, так и стоимость коммунальных.

Жители Берлина обычно платят 309 евро (13,5 тысячи гривен) за коммунальные услуги квартиры, площадью 85 кв. м. Отдельно еще стоит учесть оплату за интернет - 40 евро (1744 гривен).

Объявления об аренде квартир в Берлине (скриншот сайта housinganywhere.com)