ОРДЛО заявили про черговий провал переговорів щодо розведення на Донбасі

На переговорах підгруп контактної групи по Донбасу знову не погодили нові ділянки для розведення сил. Про це заявив представник окремих районів Донецької області в мінській підгрупі з питань безпеки Олексій Ніконоров, передають сепаратистські ЗМІ.

Повідомляється, що самопроголошена "ДНР" запропонувала два додаткових альтернативних варіанти ділянок для відведення південніше окупованого Донецька, також запропонувала свій варіант "ЛНР". При цьому стверджується, що українська сторона нібито не надала альтернативні локації, що "істотно ускладнює переговорний процес".

"Українська сторона затягує процес затвердження локацій для розведення, відкидаючи будь-які пропозиції "республік" і наполягаючи на свідомо невигідних для нас межах ділянок", - заявив Ніконоров.

Зазначимо, переговори проходили сьогодні в режимі відеоконференції.

Нагадаємо, раніше глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявляв, що на минулій зустрічі контактної групи в Мінську йшлося про нові ділянки розведення сил і засобів, проте сторони не змогли узгодити це питання.

Російська сторона тоді ж стверджувала, що нові ділянки розведення сил на Донбасі будуть визначені протягом тижня.