Нових пунктів розведення військ не існує, - Єрмак

Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)

Єрмак додав, що також в Мінську торкнувся питання звільнення українських полонених

Голова офісу президента Ураїни Андрій Єрмак пояснив деталі зустрічі у Мінську, де було створено Консультативну раду з представниками окупованого Донбасу. Про це йшлося під час ефіру програми "Свобода слова з Савіком Шустером" на телеканалі "Україна".

Зокрема, за словами Єрмака, йшлося про відкриття нових місць для розведення сил і засобів.

"На жаль, поки що цих місць не існує", - заявив Єрмак.

Він також додав, що його цікавило питання, чому не відбувається жодних зрушень у питанні звільнення українських полонених, які ув'язнені на території окупованого Донбасу.

"Це питання нас особисто дуже турбує, особливо після того, як ми наприкінці року звільнили наших людей і що ми почули - в яких умовах вони там перебувають", - уточнив він.

Нагадаємо, раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив створення Консультативної ради з представниками окупованого Донбасу в рамках контактної групи в Мінську. За його словами, йдеться про створення платформи, яка дозволить українцям з окупованого Донбасу взяти участь в обговоренні питань врегулювання конфлікту.