Бойовики готують масові акції на день виборів в Україні

Фото: бойовики готують акції на 31 березня (youtube screenshot/RafaVideoart channel)

Жителів Донбасу залякують перед виборами в Україні

Перед виборами 2019 бойовики залякують жителів окупованого Донбасу, щоб вони не виїжджали на вільну територію для голосування, а також готують антиукраїнські акції. Про це на брифінгу заявив спікер Міноборони Олександр Мотузяник.

Він зазначив, що, за даними розвідки, окупаційні адміністрації намагаються не допустити жителів окупованого Донбасу до участі в голосуванні на виборах президента України. Зокрема, з громадянами проводяться "профілактичні бесіди", їм рекомендують утриматися від виїзду на підконтрольну територію в період голосування.

Крім того, бойовики на пунктах пропуску вже посилили заходи з перевірки громадян, які перетинають лінію розмежування. Крім того, на 31 березня на окупованій території готують масштабні антиукраїнські акції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що переселенці протягом тижня повинні подати заяву, щоб взяти участь у виборах 2019.

До цього в Центральній виборчій комісії заявили, що на виборах 2019 можуть проголосувати близько 100 тис. виборців, які змінили місце голосування. До цього числа входять і переселенці.