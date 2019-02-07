ОРЛО передала Україні 33 засуджених

Засуджені продовжать відбувати покарання в українських тюрмах

В городе Счастье Луганской области 7 февраля состоялась передача 33 осужденных с оккупированных территорий в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение украинского омбудсмена Людмилы Денисовой в Facеbook.

Она отметила, что осужденные продолжат отбывать наказание на подконтрольной правительству территории Украины.

"Сегодня в городке Счастье нам передали 33 осужденных, находящихся в пенитенциарных учреждениях в отдельных районах временно оккупированной территории Луганской области для продолжения отбывания наказания на подконтрольной правительству Украины территории", - написала Денисова.

Также она отметила, что в декабре прошлого года украинская сторона забрала 42 заключенных, 12 из которых уже освобожден в связи с отбытием назначенного срока наказания.

Фото: передача осужденных (facebook.com/denisovaombudsman)

Напомним, ранее украинский омбудсмен заявляла, что в первую неделю февраля состоится передача граждан Украины с временно оккупированных территорий Донбасса, которые были задержаны до начала войны.

РБК-Украина писало, что вчера, 6 февраля, во время пресс-конференции в Москве, бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что готов поговорить с Владимиром Путиным об обмене пленными с Украиной в формате "всех на всех".