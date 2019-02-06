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Янукович заявив, що готовий попросити Путіна про обмін полоненими

Новини » Політика    06.02.2019 - 14:34
Янукович заявив, що готовий попросити Путіна про обмін полоненими
Фото: Віктор Янукович (ТАСС)

Янукович пропонує обмін у форматі "всіх на всіх"

Колишній президент України Віктор Янукович заявив, що готовий поговорити з Володимиром Путіним про обмін полоненими з Україною у форматі "всіх на всіх". Про це він заявив під час прес-конференції у Москві 6 лютого, передає кореспондент РБК-Україна. 

Він зазначив, що готовий провести переговори з Путіним, якщо з української сторони буде така ініціатива. 

"Я готовий проявити таку ініціативу, якщо мене чує президент Порошенко, якщо у нього є бажання вирішити це питання, я готовий ініціювати це питання, але по принципу "всіх на всіх", не рахувати, хто менше поміняє, а хто більше.. Я готовий при необхідності, якщо буде така ініціатива з української сторони, переговорити з президентом РФ Володимиром Путіним і внести таку пропозицію", - сказав Янукович.

РБК-Україна повідомляло, що російська сторона під час засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську 30 січня відмовилася обговорювати обмін заручниками

Нагадаємо, український омбудсмен заявивла, що у перший тиждень лютого відбудеться передача громадян України з тимчасово окупованих територій Донбасу, яких було затримано до початку війни. 

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Новини України Януковичобмін полоненими
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