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Денісова анонсувала передачу українців з ОРДЛО у лютому

Новини » Суспільство    31.01.2019 - 20:10
Денісова анонсувала передачу українців з ОРДЛО у лютому
Фото: Людмила Денісова (yatsenyuk.org.ua)

До України повернуть громадян, які були затримані до війни на Донбасі

У перший тиждень лютого відбудеться передача громадян України з тимчасово окупованих територій Донбасу, яких було затримано до початку війського конфлікту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook українського омбудсмена Людмили Денісової. 

Як зазначається, Денісова провела зустріч з координатором Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи, послом Тоні Фрішем.

Зокрема, сторони обговорили питання щодо роботи гуманітарної підгрупи ТКГ стосовно забезпечення звільнення та обміну заручників та осіб, які незаконно утримуються на непідконтрольних Уряду України територіях Донецької та Луганської областей, у рамках Мінських домовленостей.

"Ми з паном Фрішем відмітили, що готові до обміну у будь-якому форматі та намагаємось це зробити. Розглянули також питання щодо передачі громадян України, яких було затримано до конфлікту. Чергова передача відбудеться вже у перший тиждень лютого", - написала Денісова. 

Денісова анонсувала передачу українців з ОРДЛО у лютомуНагадаємо, російська сторона під час засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську 30 січня відмовилася обговорювати обмін заручниками

Крім того, представник Російської Федерації у Тристоронній контактній групі Борис Гризлов 17 січня відмовився від ініціативи України щодо спільного засідання ТКГ і гуманітарної підгрупи по заручникам.

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