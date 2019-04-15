У ОРДЛО оголосили "мобілізацію" перед виборами, - розвідка

Перед виборами в Україні на окупованому Донбасі оголосили так звану "мобілізацію". Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони України Максим Праута.

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони, окупаційне командування під виглядом командно-штабних навчань має намір провести чергову мобілізацію на підконтрольних територіях. Зокрема, на 15-23 квітня заплановано розгортання "штабів територіальної оборони" в окупованих районах.

Крім того, у першій половині тижня пройдуть навчання з цивільної оборони, а також вводиться посилений поліцейський режим з правом розшуку тих, хто ухиляється від служби в складі окупаційних військ.

Нагадаємо, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий посилити роль щодо врегулювання на Донбасі.

Раніше також стало відомо, що українські війська ліквідували чотирьох бойовиків на Донбасі.