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У ОРДЛО оголосили "мобілізацію" перед виборами, - розвідка


Перед виборами в Україні на окупованому Донбасі проводять "мобілізацію"

Перед виборами в Україні на окупованому Донбасі оголосили так звану "мобілізацію". Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони України Максим Праута.

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони, окупаційне командування під виглядом командно-штабних навчань має намір провести чергову мобілізацію на підконтрольних територіях. Зокрема, на 15-23 квітня заплановано розгортання "штабів територіальної оборони" в окупованих районах.

Крім того, у першій половині тижня пройдуть навчання з цивільної оборони, а також вводиться посилений поліцейський режим з правом розшуку тих, хто ухиляється від служби в складі окупаційних військ.

Нагадаємо, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий посилити роль щодо врегулювання на Донбасі.

Раніше також стало відомо, що українські війська ліквідували чотирьох бойовиків на Донбасі.

 

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