RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ордер на арест Путина изменил правила: Подоляк призвал протестные движения в России действовать

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Ордер на арест российского диктатора Владимира Путина от Международного уголовного суда очертил новую позицию. Настало самое лучшее время для действий протестных движений.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Потенциальные "протестные движения" в РФ должны понимать, что сейчас лучшее время для действий. Ордер МКС очертил новую позицию: Путин является военным преступником и потому не имеет никакой легитимности. Все его действия против протеста являются дополнительными преступлениями с соответствующими последствиями", - пишет Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам Подоляка, любые попытки "заморозить" войну в Украине станут эрозией глобальной безопасности. В частности, советник главы Офиса президента призвал иностранные СМИ не называть "эвакуацией" и тем более "спасением" вывоза украинских детей в Россию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеРоссийская Федерация