У Орбана сомневаются, что Венгрия сопротивлялась бы в случае вторжения РФ

По словам представителя Офиса главы правительства Венгрии, помогающего разрабатывать внешнюю политику премьер-министра, страна "скорее всего" не защищалась бы от российского вторжения.

В подкасте еженедельника Mandiner Балаж Орбан заявил, что Венгрия посоветовала бы президенту Украины Владимиру Зеленскому отказаться от вооруженного сопротивления в 2022 году, якобы, чтобы уменьшить количество жертв.

"Мы бы, скорее всего, не сделали того, что сделал президент Зеленский два с половиной года назад, потому что это безответственно", - сказал помощник венгерского премьера.

Как заявил Балаж Орбан, украинский президент вступил в оборонную войну, и "мы видим, сколько людей погибло и сколько территории было потеряно".

В Венгрии раскритиковали слова советника Орбана

Так, слова помощника главы правительства Венгрии, которая является членом Североатлантического альянса, с фактическим предложением для Украины капитулировать с первого дня широкомасштабной агрессии вызвали критику со стороны венгерской оппозиции.

Лидер оппозиции Петер Мадьяр призвал политического директора правительства уйти в отставку, заявив, что его комментарии "растоптали основу конституции и независимости Венгрии".

Ранее сообщалось, что наводнения в Венгрии привели к спорам между премьером страны Виктором Орбаном и оппозицией.

Что предшествовало

Напомним, власти Венгрии неоднократно настаивали на отмене санкций Запада против РФ и призвали ЕС прекратить предоставлять Украине оружие в рамках оборонной помощи. Орбан также отличался прокремлевской риторикой, говоря о войне России с Украиной.

Отметим также, что скандальное заявление представителя Офиса венгерского премьера о якобы целесообразности капитуляции прозвучало через несколько недель после сообщения в СМИ, что Виктор Орбан готовит "эффективное появление" для своей "миротворческой миссии" по Украине.

Так, ранее сообщалось, что в начале июля премьер Венгрии Орбан совершил визит в Киев, где провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Эта встреча стала первой за 12 лет. А уже 5 июля Орбан отправился в Москву, где обсуждал вопросы с российским диктатором Владимиром Путиным.

Более подробно о визите Орбана в Москву, его цели и реакции европейских лидеров можно узнать в материале РБК-Украина.