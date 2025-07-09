У Орбана пожаловались на идею ЕС выделить Украине 100 млрд евро: "финансирование войны"

Венгрия выступает против идеи Евросоюза создать фонд на 100 млрд евро для поддержки Украины. Будапешт считает это "финансированием войны".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника премьера Венгрии Балаша Орбана в Facebook.
"Европа осталась без денег - за исключением случаев, когда речь идет о войне. На это всегда найдется 100 миллиардов евро", - прокомментировал Балаш Орбан идею о новой помощи Украине.
Он пожаловался, что на самом деле такая помощь якобы означает:
Балаш Орбан нафантазировал, что такая помощь станет "только началом", поскольку Украина якобы попросила 1000 миллиардов евро.
"В то время как Европа не может выбраться из собственного экономического, социального и безопасности кризиса, Брюссель продолжает финансировать войну - вместо мира оружие, вместо конкурентоспособной Европы - новое задолженность... В Брюсселе всегда есть деньги, которые можно потратить, только не на Европу", - добавил советник венгерского премьера.
Напомним, ранее Bloomberg со ссылкой на собственные источники написало, что ЕС хочет заложить в следующем семилетнем бюджете 100 млрд евро на помощь Украине. Для этого планируют создать специальный фонд.
Для этого такую идею должны поддержать страны-члены блока.
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