У Орбана поскаржилися на ідею ЄС виділити Україні 100 млрд євро: "фінансування війни"

Угорщина виступає проти ідеї Євросоюзу створити фонд на 100 млрд євро для підтримки України. Будапешт вважає це "фінансуванням війни".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника прем'єра Угорщини Балаша Орбана у Facebook.
"Європа залишилася без грошей - за винятком випадків, коли йдеться про війну. На це завжди знайдеться 100 мільярдів євро", - прокоментував Балаш Орбан ідею про нову допомогу Україні.
Він поскаржився, що насправді така допомога нібито означає:
Балаш Орбан нафантазував, що така допомога стане "тільки початком", оскільки Україна нібито попросила 1000 мільярдів євро.
"У той час як Європа не може вибратися з власної економічної, соціальної та безпекової кризи, Брюссель продовжує фінансувати війну - замість миру зброю, замість конкурентоспроможної Європи - нову заборгованість... У Брюсселі завжди є гроші, які можна витратити, тільки не на Європу", - додав радник угорського прем'єра.
Нагадаємо, раніше Bloomberg з посиланням на власні джерела написало, що ЄС хоче закласти в наступному семирічному бюджеті 100 млрд євро на допомогу Україні. Для цього планують створити спеціальний фонд.
Для цього таку ідею мають підтримати країни-члени блоку.
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