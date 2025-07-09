У Орбана поскаржилися на ідею ЄС виділити Україні 100 млрд євро: "фінансування війни"

"Європа залишилася без грошей - за винятком випадків, коли йдеться про війну. На це завжди знайдеться 100 мільярдів євро", - прокоментував Балаш Орбан ідею про нову допомогу Україні.

Він поскаржився, що насправді така допомога нібито означає:

на 100 мільярдів євро менше на європейську конкурентоспроможність;

на 100 мільярдів євро менше на охорону кордонів;

на 100 мільярдів євро менше для європейських громадян, родин, спільнот.

Балаш Орбан нафантазував, що така допомога стане "тільки початком", оскільки Україна нібито попросила 1000 мільярдів євро.

"У той час як Європа не може вибратися з власної економічної, соціальної та безпекової кризи, Брюссель продовжує фінансувати війну - замість миру зброю, замість конкурентоспроможної Європи - нову заборгованість... У Брюсселі завжди є гроші, які можна витратити, тільки не на Європу", - додав радник угорського прем'єра.