Орбан не остановит 90 млрд евро? В ЕС раскрыли, что будет с кредитом Украине

"Мы работаем над внедрением займа. Он будет принят сегодня и вступит в силу 27 февраля. Мы работаем над финансовой стратегией и меморандумом о взаимопонимании", - сказал собеседник РБК-Украина.

По его словам, выделение самих средств Украине запланировано на вторую половину марта.

"Надеемся, к тому времени вопрос с Венгрией будет решен", - отметил чиновник.

Венгрия блокирует кредит Украине

В начале 2026 года в Европарламенте одобрили рекордную финансовую помощь Украине на 90 млрд евро. 60 млрд евро из этой помощи будут потрачены на оборонные нужды Украины. Первый транш Украина должна получить уже во втором квартале 2026 года.

Однако в феврале Венгрия заявила, что заблокирует выделение денег. Причина - прекращение поставок нефти через нефтепровод "Дружба". Он прекратил свою работу на территории Украины из-за российского обстрела по инфраструктуре трубопровода.

Венгрия вместе со Словакией и Чехией не финансируют этот миллиардный кредит для Украины. Но для одобрения выделения средств - нужно единогласие членов ЕС. Поэтому несмотря на отсутствие вложений - Будапешт все равно имеет влияние.