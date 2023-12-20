Орбан испугался, что вступление Украины в ЕС оставит Венгрию без европейских денег

Власти Венгрии опасаются, что если Украина станет членом Европейского союза, то вся центральноевропейская помощь от блока достанется Киеву.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Index .

Орбан напомнил, что никогда еще страна, которая находится в состоянии войны, не хотела вступить в Евросоюз.

По его мнению, пока не ясно, вступит ли Украина в ЕС вместе с теми территориями, которые временно находятся под российской оккупацией. Отметим, что диалог о "частичном членстве" нашей страны сейчас не ведется.

"Несомненно то, что в случае вступления Украины вся помощь, которая до сих пор предоставлялась странам Центральной Европы, включая Венгрию, будет передана им", - добавил Орбан.

Что предшествовало

Напомним, венгерские чиновники уже неоднократно заявляли о том, что выступают против членства Украины в ЕС, пока наша страна продолжает войну с Россией.

По словам министра иностранных дел Венгрии, это якобы может привести к тому, что "война войдет в ЕС".

Будапешт также мог заблокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, которые рассматривали на саммите Евросовета. Но премьер Виктор Орбан сделал перерыв на кофе во время обсуждения этого вопроса.

При этом Венгрия наложила вето на предоставление Украине от стран ЕС 50 млрд евро до 2027 года.