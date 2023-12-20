Орбан злякався, що вступ України до ЄС залишить Угорщину без європейських грошей

Влада Угорщини побоюється, що якщо Україна стане членом Європейського союзу, то вся центральноєвропейська допомога від блоку дістанеться Києву.

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Index .

Орбан нагадав, що ніколи ще країна, яка перебуває у стані війни, не хотіла вступити до Євросоюзу.

На його думку, поки не ясно, чи вступить Україна до ЄС разом з тими територіями, які тимчасово перебувають під російською окупацією. Зазначимо, що діалог про "часткове членство" нашої країни зараз не ведеться.

"Безперечно те, що у разі вступу України вся допомога, яка досі надавалася країнам Центральної Європи, включаючи Угорщину, буде передана їм", - додав Орбан.

Що передувало

Нагадаємо, угорські чиновники вже неодноразово заявляли про те, що виступають проти членства України в ЄС, доки наша країна продовжує війну з Росією.

За словами міністра закордонних справ Угорщини, це нібито може призвести до того, що "війна увійде в ЄС".

Будапешт також міг заблокувати початок переговорів щодо вступу України до ЄС, які розглядали на саміті Євроради. Але прем'єр Віктор Орбан зробив перерву на каву під час обговорення цього питання.

При цьому Угорщина наклала вето на надання Україні від країн ЄС 50 млрд євро до 2027 року.