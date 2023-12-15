Орбан против всех. Как ЕС обходил его вето и почему Украина пока не получит 50 млрд евро

По итогам саммита в Брюсселе (Бельгия) Украина получила "зеленый свет" на начало переговоров о вступлении в Евросоюз. И если в этом вопросе удалось обойти венгерское вето, то пакет финансовой помощи на 50 млрд евро пока заблокирован.

Подробнее об результатах саммита и о том, как европейские лидеры "воевали" с Виктором Орбаном, - в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались: публикации The Guardian, BBC, Politico Facebook-страница Виктора Орбана, заявления президента Европейского совета Шарля Мишеля, вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, комментарий главы комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Александр Мережко.

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Евросовет одобрил переговоры. Пока Орбан "вышел за кофе"

Вечером 14 декабря лидеры стран-участниц Европейского союза на саммите в Брюсселе официально дали "зеленый свет" старту переговоров о вступлении Украины в ЕС. Кроме того, одобрили начало переговоров с Молдовой, а Грузии предоставили статус кандидата.

Накануне саммита венгерский премьер Виктор Орбан угрожал все заблокировать. И называл разные причины: от того, что наша страна якобы не выполнила необходимые условия, до угрозы "привнесения войны в блок". А также настаивал на том, что данный вопрос нужно отложить на полгода.

Такие решения принимаются консенсусом, то есть при наличии голоса против Европейский совет не смог бы одобрить решение по Украине. В итоге Орбан не голосовал, заявив, что переговоры с Украиной являются якобы "плохим решением", в котором Венгрия не намерена участвовать.

Как пишет The Guardian, перед финальным объявлением венгерский премьер покинул зал заседаний. По словам трех европейских дипломатов, на тот момент остальные лидеры уже согласовали решение о начале переговоров.

"Венгрия решила, что если 26 стран-членов ЕС (из 27, - ред.) решат пойти своим путем, она не хочет разделять это плохое решение, поэтому Венгрия держалась в стороне", ­- заявил Орбан.

Но как оказалось, вышел он не по своей инициативе. По данным Politico, спустя несколько часов тяжелых дискуссий, немецкий канцлер Олаф Шольц предложил решение - не стоит ли Орбану покинуть зал, сделать "перерыв на кофе, чтобы остальные лидеры могли единогласно одобрить старт переговоров с Украиной. Причем просьба была не спонтанной, а заранее согласованной. Источники издания отмечают, что премьер-министр Венгрии отсутствовал в конструктивной манере.

Дипломатический трюк Шольца для многих стал неожиданностью. Обычно его критикуют за нерешительность и часто сравнивают с Ангелой Меркель, причем не в его пользу. Западные медиа признают, что по крайней мере вчера стратегия на саммите в Брюсселе обеспечила Шольцу лидерство.

В ночь на пятницу эту историю подтвердил нидерландский премьер Марк Рютте.

"Мы хорошо подискутировали, но к концу дискуссии я чувствовал, что прийти к соглашению будет сложно. И тут Шольц предложил (Орбану, - ред.) "а не сочтете ли вы возможным, чтобы мы приняли решение без вашего присутствия в помещении?". По правилам так можно. Тогда получается единогласное решение, просто без присутствия Венгрии. Ну, он и вышел", - отметил Рютте.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина отметила, что Орбан на встрече в Брюсселе "покинул чат", а его критические заявления, скорее всего направлены на внутреннюю аудиторию.

Примечательно, что Орбан не всегда был критиком Украины. Например, впервые возглавив правительство Венгрии в 1998 году, он препятствовал экономической экспансии россиян, на Западе его назвали самым антироссийским политиком в Центральной Европе, а в 2008 году он публично выступал с призывами как можно скорее принять Украину и Грузию в НАТО.

Подробнее о его трансформации читайте в материале "Кто такой Виктор Орбан. Премьер Венгрии, который критикует Украину и дружит с Путиным".

Когда начнутся переговоры о вступлении в ЕС. И что дальше

Согласно процедуре, должна быть сформирована так называемая переговорная рамка. Как отметил президент Евросовета Шарль Мишель, работа над ней начнется сразу. Стефанишина в свою очередь подчеркнула, что консультации относительно дальнейших шагов начнутся в понедельник, 18 декабря.

"Буквально через 15 минут после принятия решения у меня был звонок из Европейской комиссии. Уже в понедельник, 18 декабря, мы будем проводить переговоры относительно следующих шагов", - заявила она и добавила, что план работы есть.

По ее словам, решение саммита ЕС стало неожиданным в той степени, что "зеленый свет" переговорам дали без каких-либо дополнительных условий. На встрече с журналистами в Брюсселе Мишель рассказал, что процесс не начнется раньше весны. Переход к следующей процедуре состоится после окончательной оценки выполнения Украиной семи рекомендаций Еврокомиссии.

"В марте будет опубликован отчет, и на основе этого мы примем решение в марте", - сказал он.

Затем Украине в рамках двусторонних переговоров со странами ЕС нужно будет привести свое законодательство в соответствие с европейским: выполнить так называемый Acquis communautaire из 35 пунктов (торговля, энергетика, образование, финансы и т.д.). В то же время, как правило, для каждого кандидата разрабатывается своя переговорная рамка, поэтому не исключено, что в случае с Украиной часть процедурных моментов упростят.

Глава парламентского комитета по вопросам внешней политики Александр Мережко в комментарии РБК-Украина рассказал, что обычно переговоры длятся по несколько лет.

"Речь идет о формировании переговорной группы, кто будет вести переговоры. Эти переговоры могут занять несколько лет. Есть примеры, когда это длилось 4-5 лет, я думаю, в нашем случае это короче будет", - отметил он.

По его словам, в рамках Acquis communautaire необходимо адаптировать не только тысячи страниц договоров и других источников европейского права, но и политические основы Евросоюза. В то же время он рассчитывает, что партнеры ускорят переговоры из-за войны.

"Для нас членство в ЕС - это не только вопрос экономический или престижа, это и вопрос нашей безопасности и выживания. Потому что европейская солидарность является лучшей гарантией против агрессии. По моему личному видению, Путин бы не решился на полномасштабное нападение, если бы Украина была членом ЕС", - добавил нардеп.

Очевидно, продолжительность переговоров будет зависеть от того, как быстро Украина будет продвигаться по пути реформ. Не менее важную роль играет политическая воля внутри Евросоюза, так как прогресс по каждому пункту должны одобрить все страны-участницы. Позиция Венгрии и возможные проблемы с правительствами евроскептиков в Словакии и Нидерландах пока оптимизма не добавляют. И даже пока действующий премьер-министров Нидерландов Марк Рютте предупреждает, что дорога к членству Украины займет много лет.

После завершения переговоров все нынешние 27 стран Евросоюза должны будут ратифицировать соглашение о вступлении Украины. В отдельных случаях может понадобиться внутренний референдум. Согласно предварительным планам, очередная волна расширения пройдет до 2030 года, и пока Украину видят в числе тех, кто станут новыми членами ЕС.

Что с пакетом на 50 млрд евро и почему Венгрия против?

Европейский союз готовит план поддержки Украины на 50 млрд евро в течение четырех лет. Из этой суммы прямая бюджетная поддержка составит 39 млрд, 8 млрд пойдут в инвестиционный фонт и еще 3 млрд - на техническую поддержку.

Партнеры предлагают разделить всю сумму поровну и выделять по 9,75 млрд евро в год. Тем временем из-за дефицита бюджета и возможных проблем с будущим финансированием Украина ведет переговоры об увеличении суммы на 2024 год до 16-18 млрд евро. Утверждению долгосрочного бюджета ЕС препятствует Венгрия, пытаясь разблокировать миллиарды для себя. Еще в 2022 году Брюссель заморозил 22 млрд евро из-за несоответствия стандартам защиты прав человека и верховенства права.

В любом случае план Ukraine Facility до сих пор обсуждается, Украина направила свои предложения и ждет ответа, процедура подписания ожидается в январе. На саммите в Брюсселе бюджетный вопрос тоже обсуждается, и еще вчера The Guardian писало о "широком согласии" между всеми 27 странами.

Сегодня утром брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк написал в Twitter, что Украина проиграла битву за 50 млрд евро. Хотя шансы на полную сумму остаются, и уже в январе, возможно, Венгрия поддержит пакет. Венгерский премьер Виктор Орбан подтвердил вето на помощь Украине, а к вопросу вернутся в 2024 году.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подчеркивает, что время еще есть и в ближайшие несколько недель Украина не останется без денег. По его словам, за пакет на 50 млрд евро до 2027 года выступают 26 стран-участниц ЕС, его утверждение блокирует только Будапешт. Условие - сначала деньги для Венгрии.

"Это прекрасная возможность дать понять, что Венгрия должна получить все, что ей причитается", - сегодня Виктор Орбан и добавил, что в январе позаботится об этом.

Отметим, на этой неделе Еврокомиссия согласилась разблокировать треть из примерно 30 млрд евро для Венгрии.

По словам Шарля Мишеля, есть и другие инструменты, поэтому Украина получит финансовую помощь. Сейчас рассматривается запасной вариант с предложением собрать деньги через соглашение между 26 странами ЕС (за исключением Венгрии). Детали альтернативного предложения пока не раскрываются. Однако "Суспільне" со ссылкой на источники пишет, что речь идет о ежемесячных траншах по 1,5 млрд евро в течение 2024 года. И эти деньги не будут заложены в бюджет ЕС.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорит, что деньги будут все равно. Вопрос только в том, будет ли это общая программа, в рамках которой каждая страна сделает свой взнос, либо отдельная программа без участия Венгрии.

"Если Орбан упрется в этот вопрос, то есть стопроцентное понимание, как запустить эту программу без консенсуса. Те государства, которые готовы вкладывать деньги, создадут коалицию, и будут передавать их Украине через механизмы ЕС. Это не затянется, условно говоря, к лету следующего года. Это будет в начале года", - отметил он, добавив, что пока речь идет о тех же 50 млрд евро.

Глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев подчеркивает: в том, что Орбан ветировал выделение 50 млрд евро в рамках Ukraine Facility "зрады нет". Сейчас многое говорит о том, что идут торги, и по их итогам решение примут в январе, и обещанная поддержка точно будет.

"Это точно не "конец света". Бюджетное финансирование с 1 января 2024 года не остановится. У правительства достаточно ликвидности для финансирования расходов в январе-феврале", - добавил он.