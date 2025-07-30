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Орбан заявил, что уважает Зеленского, но тот "допустил ошибки"

Среда 30 июля 2025 18:23
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Орбан заявил, что уважает Зеленского, но тот "допустил ошибки" Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому с уважением, но тот принял ошибочные решения относительно войны с Россией.

Об этом Орбан рассказал в интервью польскому телеканалу wPolsce24, сообщает РБК-Украина со ссылкой на WP Wiadomosci.

Орбан заявил, что в международных отношениях руководствуется принципом уважения, и это же касается Украины и ее президента.

"Он является избранным украинцами президентом Украины. Я всегда стараюсь вести себя должным образом, что является необходимым, если хочешь иметь хорошие отношения. Поэтому я уважаю президента Зеленского, но считаю, что он допустил ошибки", - сказал венгерский премьер.

По мнению Орбана, одна из таких ошибок - якобы отклонение Зеленским его предложения в прошлом году заключить мир с РФ.

"Он отверг мое толкование, что время играет в пользу российской стороны, но сегодня мы имеем то, что имеем. Ситуация президента Зеленского не является легкой. Очень трудно объединить народ, который находится в безнадежной войне", - отметил премьер Венгрии.

Венгрия блокирует вступление Украины в ЕС

Напомним, Венгрия блокирует начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пытается разжечь в стране антиукраинские настроения. Недавно он вообще попал в скандал, поскольку якобы не смог найти Украину на карте.

Кроме вступления Украины в ЕС, истерику в Венгрии вызвал новый проект бюджета ЕС. Сначала на него начал жаловаться непосредственно Орбан, а потом с критикой выдвинулся МИД Венгрии.

Вся проблема заключается в том, что в бюджете прописано более 100 миллиардов евро для Украины. Венгрия, которая живет на дотациях ЕС, требует не давать Украине денег.

Также недавно Орбан обвинил Зеленского в "театральных угрозах".

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Владимир Зеленский Венгрия Виктор Орбан Война в Украине
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