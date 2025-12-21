Орбан заявил, что падение Украины стало бы катастрофой для Венгрии

По словам Орбана, стабильность в Украине важна для Венгрии, учитывая тесные энергетические связи между странами.

"Распад Украины станет катастрофой для Венгрии. Стабильность рядом имеет значение. Венгрия поставляет 44% электроэнергии и 58% газа Украине. Между тем война изо дня в день ослабляет Украину", - заявил Орбан.

Орбан отметил, что распад Украины стал бы катастрофой для Венгрии, и призвал всех, кто поддерживает Киев, прилагать усилия для достижения мира.

По его словам, именно мир является единственным фактором, способным укрепить Украину, и стремиться к нему необходимо уже сейчас.