Орбан заявил, что падение Украины стало бы катастрофой для Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не заинтересован в падении Украины, поскольку это будет иметь серьезные негативные последствия для его страны.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Орбан сказал во время публичной речи
По словам Орбана, стабильность в Украине важна для Венгрии, учитывая тесные энергетические связи между странами.
"Распад Украины станет катастрофой для Венгрии. Стабильность рядом имеет значение. Венгрия поставляет 44% электроэнергии и 58% газа Украине. Между тем война изо дня в день ослабляет Украину", - заявил Орбан.
Орбан отметил, что распад Украины стал бы катастрофой для Венгрии, и призвал всех, кто поддерживает Киев, прилагать усилия для достижения мира.
По его словам, именно мир является единственным фактором, способным укрепить Украину, и стремиться к нему необходимо уже сейчас.
Напомним, накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вызвал новый скандал, заявив, что в войне между Украиной и Россией "непонятно, кто на кого напал". Это откровенно циничное заявление пророссийского политика прозвучало именно на фоне принятия в ЕС решений о дальнейшей финансовой помощи Киеву.
На слова Орбана резко отреагировал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он напомнил венгерскому премьеру, что во время Второй мировой войны хортистская Венгрия добровольно стала союзником нацистской Германии и участвовала в войне как против европейских государств, так и против Советского Союза.