Орбан использует крупнейший в Европе колледж для "воспитания" путинистов, - СМИ

Издание отмечает, что венгерские власти во главе с премьер-министром Виктором Орбаном приглашают на лекции в университет сторонников российского диктатора Владимира Путина и бывшего президента США Дональда Трампа.

Перед студентами колледжа регулярно выступают приглашенные лекторы. Среди них - бывший ведущий Fox News, сторонник Дональда Трампа и "рупор" российской пропаганды Такер Карлсон и американский экономист Джеффри Сакс, который поддерживает критическую позицию Орбана касательно санкций против России.

Колледж имеет 18 филиалов в Венгрии, отделение в Вене, центры в Украине и Румынии, а с октября 2023 года появился филиал в Словакии. Кроме того, вуз имеет соглашения с учебными заведениями в Брюсселе, Нью-Йорке и нескольких британских городах. В планах у руководства - дальнейшее расширение.

Несмотря на то что колледж считается частным, преимущественно он финансируется правительством Орбана, получая от него различные "гранты".

Научный сотрудник Немецкого фонда Маршалла США Даниэль Хегедюш рассказал Bloomberg, что через университет Виктор Орбан "обеспечивает своей партии "Фидес" популярность среди образованной молодежи, расширяет собственное влияние в других странах и укрепляет националистическую идеологию, которую сам называет "нелиберальной демократией".

По мнению Хегедюша, этот колледж - часть пропагандистской машины "Фидес". Это подкрепляет тот факт, что, по словам бывшего стажера колледжа, лекции по истории и политике часто читали члены правящей партии Орбана.

"Там учатся аспиранты из Франции, Англии, Германии и других стран, которые пишут то же, что говорит венгерский лидер, на своих языках и навязывают взгляды Орбана своим землякам", - сказал журналистам собеседник.

Блокирование Венгрией переговоров о вступлении Украины в ЕС

Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 4 декабря призвал председателя Европейского совета Шарля Мишеля не выносить на обсуждение начало переговоров по вступлению Украины на саммите лидеров ЕС 14-15 декабря. Орбан назвал инициативу Брюсселя "концом политики ЕС по расширению как объективного инструмента, основанного на ценностях".

Правящая партия Венгрии представила в парламент резолюцию, в которой правительство призывают не поддерживать начало переговоров по вступлению Украины в ЕС. В правящей партии "Фидес" заявили, что начало переговоров о вступлении Украины должно основываться на консенсусе между государствами-членами, а "условий для этого сегодня нет".

В прочем, ЕС найдет способ предоставить Украине финансовую помощь, даже если Виктор Орбан наложит вето на пакет помощи на сумму 50 млрд евро.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.