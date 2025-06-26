Орбан придумал повод для блокирования вступления Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выразил решительный протест против вступления Украины в Европейский Союз. На этот раз он назвал "главной проблемой" - война в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.
Накануне саммита ЕС Орбан отметил, что война в Украине является главной проблемой, и поэтому Венгрия не готова поддерживать интеграцию страны, которая находится в состоянии вооруженного конфликта.
"Проблема - это война. Если мы интегрируем Украину в ЕС, мы интегрируем войну. И мы не хотим быть вместе в одном сообществе со страной, которая в войне, которая проецирует войну и на нас. Это означает, что если член Европейского союза в войне, это означает, что ЕС в войне. И нам это не нравится", - заявил Орбан журналистам.
На уточняющий вопрос, будет ли он готов разблокировать переговоры о вступлении Украины в случае прекращения огня со стороны России, венгерский премьер не дал четкого ответа. Он заявил, что сейчас "нет никакого прекращения огня".
Напомним, вчера во время выступления на саммите НАТО Виктор Орбан пообещал блокировать вступление Украины в Альянс и в Европейский союз. Он назвал это своей "главной задачей".
Премьер Венгрии Виктор Орбан уже неоднократно заявлял, что он не поддерживает членство Украины в ЕС.
Глава венгерского правительства, который является другом российского диктатора Владимира Путина сообщал, что приложит все усилия для того, чтобы не допустить вступления Украины в Европейский Союз. Ведь в противном случае его "будет мучить совесть".
Также Орбан организовал опрос для венгров, чтобы узнать их мнение относительно вступления Украины в ЕС.
Подробнее о том, почему Венгрия блокирует начало переговоров о вступлении Украины в ЕС - читайте в материале РБК-Украина.
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