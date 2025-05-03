Сийярто дерзко посоветовал Зеленскому "подбирать тон" из-за упреков Орбану
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Киеву нужно "подбирать тон". Так он прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о венгерском премьер Викторе Орбане и его позици по поводу Украины в ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Сийярто в Facebook и издание "24.HU".
По словам главы венгерского МИДа, Зеленский "должен привыкнуть к мысли, что каждый Венгер имеет право вмешиваться в вопрос ускоренного вступления Украины в ЕС".
"Потому что ситуация такая: Украина хочет присоединиться к интеграции, участниками которой мы являемся, а не наоборот... Вот и тон надо подбирать соответственно в Киеве.", - написал Сийярто.
Что предшествовало
Сегодня Владимир Зеленский заявил, что большинство венгров поддерживают вступление Украины в ЕС, несмотря на иную позицию Орбана и его попытки повлиять на общественное мнение.
В частности, украинский лидер сослался на открытый опрос, проведенный оппозицией Орбана, согласно которому 70% опрошенных жителей Венгрии поддержали вступление Украины в Евросоюз.
Также Зеленский подчеркнул намерение Орбана заблокировать вступление Украины в блок и добавил, что действия венгерского премьера очень опасны и угрожают безопасности Евросоюза. Кроме того, он раскритиковал премьера Венгрии за то, что Орбан связывает вопросы НАТО со своими собственными идеями о прекращении войны.
Глава украинского государства подтвердил, что Украина предприняла необходимые шаги для подготовки к интеграции в ЕС, и цель страны - быть технически готовой к открытию трех кластеров в Евросоюзе к середине лета. Он также отметил, что этот шаг поддерживают все, кроме Венгрии.
Подробнее о заявлении Зеленского - читайте в материале РБК-Украина.
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