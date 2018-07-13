Україна в майбутньому має всі шанси стати членом НАТО

НАТО визнає Україну частиною євроатлантичної спільноти. Про це на брифінгу "Саміт НАТО-2018 та Україна" повідомив Олексій Генчев, начальник Управління з питань співробітництва з НАТО Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, передає кореспондент "РБК-Україна".

Генчев зазначив, що діалог між Україною та НАТО у питанні членства продовжується.

"Альянс визначає та визнає Украіну як частину євроатлантичної спільноти. Процес реформ є на першому місці в нашій державі. Наша головна мета - безпека нашоі держави. Ми розуміємо, що наш політичний діалог має продовжуватись", - сказав він.

Генчев впевнений, що Украіна в майбутньому стане членом НАТО.

"Позитивним сигналом саміту для Украіни є визнання країнами Альянсу того, що Украіна в майбутньому стане членом НАТО", - додав він.

Відзначимо, що у НАТО підтвердили прагнення України до членства в Альянсі.