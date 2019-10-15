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Президент Румунії запропонував Орбану посаду прем'єра

Новини » Політика    15.10.2019 - 20:47
Президент Румунії запропонував Орбану посаду прем'єра
Ілюстративне фото (wikimedia.org/Tiia Monto)

У новопризначеного прем'єра буде короткий мандат

Президент Румунії Клаус Йоханнис попросив Людовика Орбана сформувати уряд. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як повідомляється, якщо йому вдасться сформувати уряд, що його партія буде відповідати за висунення наступній кандидатури країни в Єврокомісію.

Президент Румунії Йоханнис вже провів консультації з партійними лідерами після того, як минулого тижня уряд соціал-демократів на чолі з прем'єром Виорике Денчиле було повалено в результаті голосування в парламенті.

Йоханнис, колишній лідер Націонал-ліберальної партії, заявив, що Національно-ліберальна партія "була єдиною партією, яка прийшла на консультації і прямо сказала: хоча буде важко, вона готова взяти на себе управління в цей перехідний період".

При цьому президент зазначив, що у новопризначеного прем'єр-міністра буде короткий мандат, оскільки він виступає за дострокові парламентські вибори.

Наступні парламентські вибори офіційно повинні відбутися наприкінці 2020 або на початку 2021 року. Однак вони можуть бути перенесені на початок наступного року, після того, як румуни в листопаді оберуть нового президента.

Нагадаємо, 10 жовтня соціал-демократична уряд Румунії закінчило свою роботу в результаті оголошення парламентом вотуму недовіри. Відставку уряду підтримали 238 членів двопалатного парламенту з 233 необхідних.

Раніше президент Володимир Зеленський зустрівся з президентом Румунії. Глави держав обговорили співпрацю в енергетичній та торговельній сферах.

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