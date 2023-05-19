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Эрдоган пока не готов поддержать членство Швеции в НАТО

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Пятница 19 мая 2023 20:09
Эрдоган пока не готов поддержать членство Швеции в НАТО Фото: Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает отказываться поддерживать вступление Швеции в НАТО.

Как передает РБК-Украина, об этом глава турецкого государства заявил в интервью CNN.

"Я не могу благосклонно смотреть на заявку Швеции на вступление в НАТО, пока Швеция продолжает позволять ответвлениям террористических групп в Турции свободно разгуливать по улицам Стокгольма", - заявил Эрдоган.

Такое заявление турецкого президента связано с тем, что Швеция отказывается экстрадировать в Турцию боевиков из запрещенной Рабочей партии Курдистана, которая признана террористической группировкой в ряде стран.

Путь Швеции в НАТО

Стоит заметить, что Швеция уже более года не может стать членом НАТО после того, как она подала заявку на вступление в Альянс. Ее членство не ратифицируют Венгрия и Турция.

Главный конфликт возник между Стокгольмом и Анкарой. Турецкие власти не хотят поддерживать вступление Швеции в Альянс, поскольку обвиняют страну в "поддержке терроризма". При этом накалило ситуацию между странами сожжение Корана напротив посольства Турции в Швеции.

В то же время Финляндия, которая подала заявку в НАТО в один день со Швецией, стала частью Североатлантического альянса 4 апреля.

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НАТО Швеция Турция Реджеп Тайип Эрдоган
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