ЕС готов к прекращению транзита газа России через Украину, - Еврокомиссия

Европейский союз (ЕС) готов к прекращению транзита газа Российской Федерации (РФ) через Украину. Инфраструктура Европы достаточно гибкая, чтобы получать его от других стран альтернативным путем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на неназванную представительницу Европейской комиссии, которую цитирует Deutsche Welle .

"Влияние прекращения транзита через Украину на обеспечение безопасности поставок ЕС ограничено", - заявила представительница Европейской комиссии.

Также она добавила, что Европейская комиссия работала в координации со странами-членами ЕС более года, чтобы подготовиться к альтернативным схемам.

По словам представительницы Еврокомиссии, газовая инфраструктура Европы укрепилась благодаря значительным мощностям по импорту сжиженного природного газа (СПГ). В частности надежность газоснабжения была усилена путем повышения энергоэффективности и расширения использования возобновляемых источников энергии.

Прекращение транзита газа России через Украину

Украина не планирует продолжать транзит российского газа в Европу после 1 января 2025 года. В то же время как утверждал президент Владимир Зеленский, наша страна готова транспортировать газ в Европу, но при условии, что он не будет российским.

Между тем глава словацкого правительства Роберт Фицо настаивает на продолжении транзита. В декабре он посетил Москву, где встретился с диктатором Владимиром Путиным. В частности угрожал прекратить поставки электроэнергии в Украину в ответ на отказ от транзита газа.

Подробнее о прекращении транзита газа через Украину и готова ли к этому Европа - узнайте в материале РБК-Украина.