Орбан раздул скандал вокруг поджога церкви на Закарпатье: что говорят в полиции

В Закарпатской области неизвестные оставили скандальную надпись на стене церкви и подожгли ее. Это вызвало резкую реакцию премьера Венгрии Виктора Орбана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу венгерского правительства в Facebook и пресс-службу полиции Закарпатья.
Премьер Венгрии заявил, что неизвестные подожгли церковь на Закарпатье. На ее стене заметили надпись "мадьяр на ножи".
"Принудительная мобилизация, убийства, поджоги церквей, подстрекательство, запугивание. Все это происходит с нашими, с венграми, на Закарпатье", - добавил Орбан.
В полиции рассказали, что инцидент произошел 16 июля около 22:00 в селе Паладь-Комаровцы.
На территорию церкви проник неизвестный и поджег входную дверь. Затем на фасаде здания он черной краской оставил "надпись провокационного характера, направленную на разжигание национальной и религиозной вражды".
По состоянию на сейчас полицейские вместе с сотрудниками СБУ устанавливают причастных к инциденту.
Напомним, 10 июля венгерские власти заявили, что на Закарпатье сотрудники ТЦК якобы до смерти избили гражданина Венгрии.
В свою очередь Сухопутные войска подчеркнули, что такая информация является неправдивой. Мужчина умер из-за тромбоэмболии легочной артерии.
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