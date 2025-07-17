Орбан раздул скандал вокруг поджога церкви на Закарпатье: что говорят в полиции

Что написал Орбан

Премьер Венгрии заявил, что неизвестные подожгли церковь на Закарпатье. На ее стене заметили надпись "мадьяр на ножи".

"Принудительная мобилизация, убийства, поджоги церквей, подстрекательство, запугивание. Все это происходит с нашими, с венграми, на Закарпатье", - добавил Орбан.

Реакция полиции

В полиции рассказали, что инцидент произошел 16 июля около 22:00 в селе Паладь-Комаровцы.

На территорию церкви проник неизвестный и поджег входную дверь. Затем на фасаде здания он черной краской оставил "надпись провокационного характера, направленную на разжигание национальной и религиозной вражды".

По состоянию на сейчас полицейские вместе с сотрудниками СБУ устанавливают причастных к инциденту.