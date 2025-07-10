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Будапешт обвинил работников украинского ТЦК в "избиении венгра до смерти": реакция ВСУ

Четверг 10 июля 2025 18:29
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Будапешт обвинил работников украинского ТЦК в "избиении венгра до смерти": реакция ВСУ Иллюстративное фото: Будапешт обвинил сотрудников закарпатского ТЦК в смерти венгра (facebook.com/zkotck)
Автор: Иван Носальский

Венгерские власти утверждают, что их гражданина на Закарпатье избили работники ТЦК, после чего он умер. Такая информация является неправдивой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Венгрии Леванте Мадяра в Facebook и Сухопутные войска ВСУ в Telegram.

Обвинения Венгрии

По словам Мадяра, посла Украины в Венгрии Федора Шандора вызвали в Министерство иностранных дел после того, как работники ТЦК "избили венгерского мужчину на Закарпатье". Он якобы "скончался от полученных травм".

"Возмутительно и недопустимо - избивать до смерти человека, тем более венгра, только потому, что он не хотел идти на войну и не хотел участвовать в бессмысленной бойне", - написал чиновник.

Он добавил, что работники ТЦК якобы били мужчину железным прутом после задержания, затащили в фургон и отвезли в призывной центр.

"Родственникам венгра сказали, что все в порядке, но задержанный в итоге умер от полученных травм. В Украине убили венгра только за то, что он не захотел участвовать в войне", - утверждает Мадяр.

Венгерские СМИ писали, что речь о Иосифе Шебештене.

Реакция Сухопутных войск

В Сухопутных войсках подчеркнули, что Иосиф Иосифович Шебештень был гражданином Украины. Его мобилизовали 14 июня этого года после прохождения медкомиссии.

С 15 июня мужчину направили в одну из воинских частей, где он проходил подготовку. Уже 18 июня он самовольно оставил часть, оружие с собой не брал.

Уже 24 июня Шебештень лично обратился в отделение экстренной неотложной помощи Береговской центральной районной больницы. Ему установили диагноз острая реакция на стресс. Мужчину госпитализировали в областное учреждение по оказанию психиатрической помощи г. Берегово (согласно медицинской карте стационарного больного, никаких телесных повреждений при обследовании не выявлено).

Вывод медиков свидетельствует, что причиной смерти мужчины, которая наступила 6 июля, стала тромбоэмболия легочной артерии. При этом следов насилия на теле Шебештеня не обнаружили.

"Категорически отвергаем предположения о принудительной мобилизации, жестоком обращении или нарушении прав человека со стороны ТЦК и СП или других должностных лиц ВСУ", - добавили в Сухопутных войсках.

Там уточнили, что открыты к прозрачному изучению обстоятельств инцидента и поддерживают принцип невмешательства во внутренние дела других государств.

К слову, несколько недель назад в Киеве мужчина, который находился в розыске ТЦК, во время задержания укусил полицейского. Его доставили в военкомат.

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Венгрия Закарпатье ТЦК Война в Украине Мобилизация в Украине
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