Орбан роздмухав скандал навколо підпалу церкви на Закарпатті: що кажуть у поліції

Що написав Орбан

Прем'єр Угорщини заявив, що невідомі підпалили церкву на Закарпатті. На її стіні помітили напис "мадярів на ножі".

"Примусова мобілізація, вбивства, підпали церков, підбурювання, залякування. Усе це відбувається з нашими, з угорцями, на Закарпатті", - додав Орбан.

Реакція поліції

У поліції розповіли, що інцидент стався 16 липня близько 22:00 у селі Паладь-Комарівці.

На територію церкви проник невідомий і підпалив вхідні двері. Потім на фасаді будівлі він чорною фарбою залишив "напис провокаційного характеру, спрямований на розпалювання національної та релігійної ворожнечі".

Станом на зараз поліцейські разом зі співробітниками СБУ встановлюють причетних до інциденту.