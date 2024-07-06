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"Причина не политическая". Венгрия объяснила перенос визита Бербок

Будапешт, Суббота 06 июля 2024 13:45
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"Причина не политическая". Венгрия объяснила перенос визита Бербок Фото: министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко

Визит немецкого министра иностранных дел Анналены Бербок в Венгрию отменили не по политическим причинам. Его перенесли на более поздний срок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщили в МИД Венгрии, немецкую сторону попросили перенести визит в связи с "непредвиденным изменением" в календарк министра Петера Сийярто.

"Причина чисто техническая, а не политическая", - сообщили в министерстве.

Отметим, накануне МИД Германии заявил, что "удивлен" отменой визита и что необходимо "серьезное и честное" обсуждение встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с Владимиром Путиным.

Вчерашняя встреча стала первой с апреля 2022 года. Ее осудили некоторые лидеры Евросоюза, которые предостерегали от попыток умиротворить Москву. Также сообщалось, что Орбан не был уполномочен говорить от имени ЕС.

Между Германией и Венгрией конфликт?

Ранее Bloomberg написал о конфликте между Германией и Венгрией. По данным издания, отмена визита Бербок произошла из-за того, что канцлер Олаф Шольц раскритиковал Орбана за поездку в Москву.

Бербок должна была встретиться с Петером Сийярто, который накануне сопровождал Орбана. Однако венгерское правительство неожиданно отменило встречу, что смутило немецкую сторону.

У президента США Джо Байдена тоже раскритиковали венгерского премьера. И заявили, что встреча с Путиным не будет способствовать достижению мира в Украине.

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