Орбан стремится переключить внимание Запада с поддержки Украины на мирные переговоры, - ISW

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, вероятно, стремится переключить внимание Запада на возможные мирные переговоры о войне России против Украины. Его усилия направлены на подрыв европейской поддержки Украины.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает РБК-Украина.

Орбан продолжает представлять себя как потенциального посредника для прекращения войны в Украине, несмотря на отказ российского диктатора Владимира Путина от посредничества или серьезных переговоров.

Аналитики Института обращают внимание на статью премьера Венгрии в Newsweek, опубликованную 5 июля, в которой он обвинил НАТО в выборе конфликта, а не мира, для поддержки которого, по его убеждению, создавался Альянс.

"Усилия Орбана подтолкнуть к переговорам, вероятно, являются частью его нынешних усилий переместить европейский фокус на дискуссии о мирных переговорах, а не на дискуссии о военной поддержке Украины", - говорится в отчете.

В ISW напомнили, что венгерский политик постоянно пытается подрывать усилия Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине.

В отчете также упоминаются премьер-министр Болгарии Димитар Главчев, который 5 июля предложил Болгарии стать посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией и подчеркнул, что переговоры должны соответствовать уставу ООН и международному праву.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан также настаивал на том, чтобы Украина расширила и ускорила мирный процесс, чтобы предотвратить "углубление поляризации" и "предоставить приоритет дипломатии".