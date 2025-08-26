RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Орбан угрожает "последствиями" Зеленскому после удара по нефтепроводу "Дружба"

Фото: премьер Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Венгерскому премьер-министру Виктору Орбану не понравились слова президента Украины Владимира Зеленского об атаках на нефтепровод "Дружба".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Орбан пригрозил Зеленскому "долговременными последствиями" после его слов о том, что "существование Дружбы зависит от позиции Венгрии".

По словам Орбана, "шантаж, бомбардировки и угрозы никого не введут в ЕС". Он добавил, что венгры "приняли правильное решение", блокируя евроинтеграцию Украины.

Ранее ВСУ осуществили очередные удары по нефтепроводу "Дружба" в Брянской области России, который поставляет нефть в Словакию и Венгрию.

Заявление Зеленского вызвало критику Будапешта и Братиславы, а украинские дипломаты советуют соседям избавиться от энергетической зависимости от РФ.

Удары по нефтепроводу "Дружба"

Напомним, что 13 и 18 августа ВСУ нанесли удары дронами по нефтепроводу "Дружба". В результате одной из атак на объекте возник пожар, из-за чего Россия полностью прекратила перекачку нефти.

21 августа украинские дроны совершили третью атаку по станции "Унеча", также являющейся частью нефтепровода. После этого прокачка нефти в Венгрию и Словакию остановилась, вызвав резкую реакцию Будапешта.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВенгрияВладимир ЗеленскийВойна в Украине