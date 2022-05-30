Боррель впевнений, що країни ЄС домовляться про нафтове ембарго проти Росії

Члени Євросоюзу повинні прийти до угоди щодо нового пакету санкцій проти Росії, включаючи введення обмежень на імпорт російської нафти. Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель впевнений, що угода буде досягнута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Ми повинні прийняти одноголосне рішення. Вчора вдень, а також сьогодні вранці були жорсткі переговори",-сказав Жозеп Боррель в інтерв'ю телеканалу France Info, додавши: "Я думаю, що сьогодні вдень ми зможемо запропонувати главам держав-членів угоду."

Уряди Європейського Союзу не змогли досягти угоди про ембарго на російську нафту в неділю, оскільки вони прагнуть підготувати угоду до саміту ЄС у понеділок вдень.

На запитання, чи можуть плани щодо включення заборони на імпорт російської нафти провалитися через опір Угорщини та інших східноєвропейських держав, Боррель відповів: "Ні, я так не думаю... зрештою угода буде укладена".

Пропозиція, обговорювана країнами ЄС в неділю ввечері, передбачає заборону на постачання російської нафти в ЄС по морю до кінця року, але виключення нафти, що доставляється по російському трубопроводу "Дружба", який постачає Угорщину, Словаччину і Чехію.

"Ми повинні враховувати індивідуальні обставини кожного (члена ЄС)", - сказав Боррель, додавши, що загальноєвропейське рішення має дати трьом країнам, на частку яких припадає від 7% до 8% імпорту російської нафти, "більше часу для адаптації".