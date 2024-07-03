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Орбан пытается представить себя миротворцем, но его усилия напрасны, - ISW

AФото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, вероятно, использовал свой необъявленный визит в Киев 2 июля, чтобы представить себя как миротворца после начала председательства Венгрии в Совете Европейского Союза, но усилия Орбана вряд ли приведут к крепкому миру в Украине, считают в Институте изучения войны (ISW).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW .

Правительство Венгрии подчеркнуло, что Орбан встретился с президентом Владимиром Зеленским специально, чтобы попросить "рассмотреть временное прекращение огня" и "ускорить мирные переговоры, учитывая, что "правила международной дипломатии медленные и сложные".

ISW продолжает оценивать, что прекращение огня в Украине на текущих линиях вряд ли сдержит дальнейшую российскую агрессию, а лишь даст России критическое время для возобновления своих сил и подготовки к предстоящей агрессии против Украины.

Предложение Орбана Зеленскому

Вчера, 2 июля, во время визита в Киев Орбан предложил президенту Владимиру Зеленскому прекратить огонь перед началом мирных переговоров.

В Офисе президента отреагировали: Венгрия не стала первой страной, которая предлагает Украине прекратить огонь, но у Киева есть свой план, как достичь мира.

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Венгрия