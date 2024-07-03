Орбан намагається представити себе миротворцем, але його зусилля марні, - ISW

Уряд Угорщини підкреслив, що Орбан зустрівся з президентом Володимиром Зеленським спеціально, щоб попросити "розглянути тимчасове припинення вогню» та «прискорити мирні переговори, враховуючи, що «правила міжнародної дипломатії повільні та складні».

ISW продовжує оцінювати, що припинення вогню в Україні на поточних лініях навряд чи стримає подальшу російську агресію та лише дасть Росії критичний час для відновлення своїх сил і підготовки до майбутньої агресії проти України.