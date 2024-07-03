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Орбан намагається представити себе миротворцем, але його зусилля марні, - ISW

Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, ймовірно, використав свій неоголошений візит до Києва 2 липня, щоб представити себе як миротворця після початку головування Угорщини в Раді Європейського Союзу, але зусилля Орбана навряд чи приведуть до міцного миру в Україні, вважають в Інституті вивчення війни (ISW ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Уряд Угорщини підкреслив, що Орбан зустрівся з президентом Володимиром Зеленським спеціально, щоб попросити "розглянути тимчасове припинення вогню» та «прискорити мирні переговори, враховуючи, що «правила міжнародної дипломатії повільні та складні».

ISW продовжує оцінювати, що припинення вогню в Україні на поточних лініях навряд чи стримає подальшу російську агресію та лише дасть Росії критичний час для відновлення своїх сил і підготовки до майбутньої агресії проти України.

Пропозиція Орбана Зеленському

Учора, 2 липня, під час візиту до Києва Орбан запропонував президенту Володимиру Зеленському припинити вогонь перед початком мирних переговорів.

В Офісі президента відреагували: Угорщина не стала першою країною, яка пропонує Україні припинити вогонь, але Київ має свій план, як досягти миру.

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Угорщина