Орбан может устроить лидерам ЕС на саммите "сюрприз" с участием Трампа, - СМИ
Европейские чиновники допускают, что на ужине лидеров ЕС в Будапеште венгерский премьер Виктор Орбан может присоединить по видеосвязи победителя президентских выборов в США Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.
"Чиновники признают риск того, что Орбан может пригласить Трампа присоединиться к ужину с помощью дистанционной связи - сюрприз в последнюю минуту, который может вызвать негативную реакцию в зале", - говорится в материале.
Хотя, как пишет издание, некоторые лидеры, придерживающиеся либеральных взглядов, такие как премьер-министр Словакии Роберт Фицо или глава итальянского правительства Джорджия Мэлони, "возможно, обрадуются возможности поздравить 47-го президента Америки".
Встреча лидеров ЕС в Будапеште
Напомним, что сегодня и завтра в Будапеште пройдут встречи лидеров почти всех европейских стран. Встречи на самом высоком уровне пройдут сегодня и продлятся до середины пятницы.
Первым состоится заседание Европейского политического сообщества (ЕПС) - расширенного формата, созданного после вторжения России в Украину, собирающего лидеров со всего континента, включая такие страны, не входящие в ЕС, а именно: Украина, Молдова, Великобритания, Турция и страны Западных Балкан.
Для участия в саммите в Будапешт прибыл украинский президент Владимир Зеленский. Это, кстати, первый визит в Венгрию с начала полномасштабной российско-украинской войны.
Участники обсудят вызовы безопасности Европы, войну РФ против Украины и эскалацию на Ближнем Востоке, а также нелегальную миграцию и вопросы, связанные с экономикой и связью в сфере энергетики, транспорта, ИТ и глобальной торговли.
После ЕПС Орбан проведет ужин для лидеров Евросоюза, присутствующих в Будапеште, где будут обсуждаться будущее отношений между ЕС и США и ситуация в Грузии.
Также венгерский премьер, страна которого председательствует в Совете ЕС, проведет неформальный саммит для 27 лидеров Евросоюза, на котором будет принято "Новое соглашение о европейской конкурентоспособности".
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