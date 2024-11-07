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Орбан может устроить лидерам ЕС на саммите "сюрприз" с участием Трампа, - СМИ

Будапешт, Четверг 07 ноября 2024 13:04
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Орбан может устроить лидерам ЕС на саммите "сюрприз" с участием Трампа, - СМИ Фото: Дональд Трамп и Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Европейские чиновники допускают, что на ужине лидеров ЕС в Будапеште венгерский премьер Виктор Орбан может присоединить по видеосвязи победителя президентских выборов в США Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

"Чиновники признают риск того, что Орбан может пригласить Трампа присоединиться к ужину с помощью дистанционной связи - сюрприз в последнюю минуту, который может вызвать негативную реакцию в зале", - говорится в материале.

Хотя, как пишет издание, некоторые лидеры, придерживающиеся либеральных взглядов, такие как премьер-министр Словакии Роберт Фицо или глава итальянского правительства Джорджия Мэлони, "возможно, обрадуются возможности поздравить 47-го президента Америки".

Встреча лидеров ЕС в Будапеште

Напомним, что сегодня и завтра в Будапеште пройдут встречи лидеров почти всех европейских стран. Встречи на самом высоком уровне пройдут сегодня и продлятся до середины пятницы.

Первым состоится заседание Европейского политического сообщества (ЕПС) - расширенного формата, созданного после вторжения России в Украину, собирающего лидеров со всего континента, включая такие страны, не входящие в ЕС, а именно: Украина, Молдова, Великобритания, Турция и страны Западных Балкан.

Для участия в саммите в Будапешт прибыл украинский президент Владимир Зеленский. Это, кстати, первый визит в Венгрию с начала полномасштабной российско-украинской войны.

Участники обсудят вызовы безопасности Европы, войну РФ против Украины и эскалацию на Ближнем Востоке, а также нелегальную миграцию и вопросы, связанные с экономикой и связью в сфере энергетики, транспорта, ИТ и глобальной торговли.

После ЕПС Орбан проведет ужин для лидеров Евросоюза, присутствующих в Будапеште, где будут обсуждаться будущее отношений между ЕС и США и ситуация в Грузии.

Также венгерский премьер, страна которого председательствует в Совете ЕС, проведет неформальный саммит для 27 лидеров Евросоюза, на котором будет принято "Новое соглашение о европейской конкурентоспособности".

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Будапешт Венгрия Виктор Орбан Дональд Трамп
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