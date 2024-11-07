Орбан може влаштувати лідерам ЄС на саміті "сюрприз" з участю Трампа, - ЗМІ
Європейські посадовці допускають, що під час вечері лідерів ЄС у Будапешті угорський прем'єр Віктор Орбан може приєднати по відеозв'язку переможця президентських виборів у США Дональда Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.
"Чиновники визнають ризик того, що Орбан може запросити Трампа приєднатися до вечері за допомогою дистанційного зв'язку - сюрприз в останню хвилину, який може викликати негативну реакцію в залі", - йдеться в матеріалі.
Хоча, як пише видання, деякі лідери, які дотримуються ліберальних поглядів, такі як прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо або глава італійського уряду Джорджія Мелоні, "можливо, зрадіють можливості привітати 47-го президента Америки".
Зустріч лідерів ЄС у Будапешті
Нагадаємо, що сьогодні й завтра в Будапешті пройдуть зустрічі лідерів майже всіх європейських країн.Зустрічі на найвищому рівні пройдуть сьогодні і триватимуть до середини п'ятниці.
Першим відбудеться засідання Європейського політичної спільноти (ЄПС) - розширеного формату, створеного після вторгнення Росії в Україну, який збирає лідерів з усього континенту, включаючи такі країни, що не входять до ЄС, а саме: Україна, Молдова, Великобританія, Туреччина та країни Західних Балкан.
Для участі в саміті в Будапешт вже прибув український президент Володимир Зеленський. Це, до речі, його перший візит в Угорщину з початку повномасштабної російсько-української війни.
Учасники обговорять виклики безпеці Європи, війну РФ проти України та ескалацію на Близькому Сході, а також нелегальну міграцію та питання, пов’язані з економікою та зв’язком у сферах енергетики, транспорту, ІТ та глобальної торгівлі.
Після ЄПС Орбан проведе вечерю для лідерів Євросоюзу, присутніх у Будапешті, де обговорюватимуться майбутнє відносин між ЄС і США та ситуація в Грузії.
Також угорський прем'єр, країна якого головує в Раді ЄС, проведе неформальний саміт для 27 лідерів Євросоюзу, на якому буде ухвалено "Нову угоду про європейську конкурентоспроможність".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.