Орбан хвастается "договоренностью с Трампом": санкции США не коснутся Венгрии

"Мы пожали руки с президентом Трампом относительно бессрочного освобождения Венгрии от американских нефтяных санкций. Пока он там президент, а я здесь премьер-министр - санкций не будет", - заявил Орбан.

По его словам, ставки для страны были "чрезвычайно высокими".

Политик отметил, что введение санкций США против российских энергоносителей могло бы привести к подорожанию коммунальных услуг вдвое или даже втрое и повышению цен на газ на тысячу форинтов (официальная денежная единица Венгрии) до Рождества.

"Это была бы настоящая катастрофа", - добавил венгерский премьер.