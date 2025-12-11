Орбан хочет стать президентом Венгрии с расширенными полномочиями, - Bloomberg

По данным собеседника Bloomberg, Орбан изучает идею занять должность президента и переписать законы, чтобы сделать его самой влиятельной должностью в стране.

62-летний Орбан поднял вопрос президентской системы после встречи в Белом доме в прошлом месяце со своим союзником президентом США Дональдом Трампом, заявив, что этот план "всегда обсуждается".

Некоторые опросы показывают двузначное преимущество оппозиции перед апрельскими выборами.

Если партия Орбана "Фидес" победит, он может продолжить управлять страной как президент, передав повседневные правительственные дела доверенному союзнику.

В случае поражения Орбан в роли президента сможет ограничивать возможности лидера оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадьяра, который планирует улучшить отношения с Евросоюзом после нескольких лет конфронтации с Брюсселем.

Для реализации плана Орбану необходимо использовать конституционное большинство партии "Фидес" в парламенте до выборов в апреле.

Как известно, в Венгрии именно парламент голосует за то, кто должен быть главой государства. Действующий президент Тамаш Сулек должен покинуть пост в 2029 году, когда его полномочия закончатся.

Издание пишет, что 10 декабря венгерский парламент, где партия Орбана имеет большинство, одобрил законопроект, который усложняет для законодателей устранение президента с должности в будущем.